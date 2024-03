14-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Er ist zu jung für einen Führerschein. Trotzdem ist der 14-Jährige mit einem Carsharing-Auto unterwegs. Als die Polizei ihn erwischt, versucht er zu fliehen.

Ein 14-Jähriger hat sich mit einem Carsharing-Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Berlin-Neukölln geliefert und dabei mehrere Autos beschädigt. Dabei seien am Montagabend ein Mensch verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Nach den Angaben wollten Polizisten den Jugendlichen am Montag gegen 18.20 Uhr in der Wildenbruchstraße kontrollieren. Doch dieser habe Gas gegeben und sei davongerast.

Die Beamten verfolgten ihn daraufhin. Am Kiehlufer überholte der junge Fahrer ein anderes Auto und stieß dabei mit dem Fahrzeug zusammen, dessen Fahrer laut Polizei verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. Anschließen rammte der 14-Jährige mit seinem Wagen mehrere Poller und mehrere Autos. Dann habe der Jugendliche versucht zu Fuß zu fliehen - vergeblich. "Inzwischen ist er wieder bei den Eltern", so der Polizeisprecher. Der Jugendliche soll alleine im Wagen gesessen haben.

(dpa)