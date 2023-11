Verkehr

12:59 Uhr

85-Jähriger stirbt nach Unfall in Berlin-Spandau

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Freitag an den Folgen eines Unfalls in Berlin-Spandau gestorben.

Der Mann war Anfang November vom Auto eines 19-Jährigen erfasst worden, als der junge Mann nach links in den Askanierring abbiegen wollte, wie die Berliner Polizei am Samstag berichtete. Der Senior hatte beim Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen im Kopfbereich erlitten. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Pressemitteilung (dpa)

