89-Jährige nach Unfall in Berlin-Friedrichshagen gestorben

Nach einem Unfall in Berlin-Friedrichshagen ist eine Seniorin in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus gestorben.

Die 89-Jährige hatte am vergangenen Donnerstag mit ihrem Rollator den Fürstenwalder Damm überquert und war dort von einem Autofahrer angefahren worden, berichtete die Berliner Polizei am Montag. Der 46-Jährige habe mit seinem Wagen zunächst an der Haltestelle Ahornallee hinter einer stehenden Tram gehalten und beim Losfahren die Fußgängerin übersehen. Laut Polizei hatte die 89-Jährige bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und war ins Krankenhaus gekommen. Der Fürstenwalder Damm war an der Unfallstelle rund sechs Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

(dpa)