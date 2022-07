Verkehr

12:46 Uhr

Älteste Straßenbahn Potsdams im Einsatz: Noch mit Schaffnern

Straßenbahn-Fans sind in Potsdam voll auf ihre Kosten gekommen: Zahlreiche Fahrgäste konnten am Samstag eine Runde mit dem Lindner Motorwagen aus der Kaiserzeit von der Innenstadt bis in den Stadtteil Babelsberg drehen.