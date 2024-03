Verkehr

vor 21 Min.

Auto gerät am Berliner Zoo auf Gehweg: Fußgängerin verletzt

Ein junger Mann gerät mit seinem Auto am Sonntagabend auf den Fußweg am Bahnhof Zoo. Dabei fährt er eine Passantin an.

Ein 26-Jähriger ist am Bahnhof Zoologischer Garten aus gesundheitlichen Gründen mit seinem Wagen auf den Gehweg geraten und hat dort eine Fußgängerin angefahren. Sie wurde ebenso wie der Fahrer leicht verletzt, wie eine Sprecherin des Lagenzentrums der Polizei am Montagmorgen sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann vor dem Unfall am Sonntagabend einen Schwächeanfall erlitten und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet. (dpa)

Themen folgen