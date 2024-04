Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Ein Autofahrer hat in Berlin einen 49-jährigen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet.

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend in Wilmersdorf schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zeugenaussagen zufolge sei der Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit auf dem Hohenzollerndamm unterwegs gewesen. Zwischen der Bielefelder Straße und der Eisenzahnstraße stieß er mit seinem Wagen mit dem 49-Jährigen zusammen, der die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß soll der Fußgänger in die Luft geschleudert und auf die Fahrbahn gestürzt sein, hieß es. Anschließend soll der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beschleunigt und sich vom Unfallort entfernt haben, so die Polizei. Zeugen leisteten dem verletzten 49-Jährigen Erste Hilfe, bis Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Polizisten suchten im Nahbereich nach dem geflüchteten Autofahrer, sie blieben aber zunächst erfolglos.

(dpa)