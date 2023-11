Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Kollision endet tödlich

Ein Autofahrer ist im Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw tödlich verunglückt.

Wie die Polizei berichtete, war der 69-Jährige am Montagmorgen auf dem Häsener Weg zwischen Häsen und Kraatz unterwegs. In einer Linkskurve sei der Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er frontal mit einem entgegenkommende Lastwagen zusammengestoßen.

Nach vergeblichen Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte sei der 69-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 35.000 Euro.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

(dpa)