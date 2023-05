Bahn: Planmäßiger Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg

Nach der Absage des zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn ist der Bahnverkehr auch in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart weitgehend reibungslos angelaufen.

Nach der Absage des zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn ist der Bahnverkehr auch in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart weitgehend reibungslos angelaufen. S- und Regionalbahnen fuhren am Montag mit dem regulären Angebot, teilte die Bahn mit. Lediglich im Berufsverkehr fielen einige Verstärkerfahrten auf den Linien S1, S3 und S5 aus. Im über Berlin laufenden Fernverkehr fuhren am Montag bereits wieder fast alle Züge, am Dienstag sollen es dann der Bahn zufolge 100 Prozent sein.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte vergangene Woche für Montag und Dienstag zu einem 50-stündigen Warnstreik im gesamten deutschen Bahnverkehr aufgerufen. Nachdem am Samstag unter Vermittlung des Frankfurter Arbeitsgerichts ein Vergleich zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft zum Knackpunktthema Mindestlohn zustande gekommen war, sagte die EVG den Arbeitskampf beim bundeseigenen Konzern ab.

Die Bahn musste daraufhin in kurzer Zeit den bereits abgesagten Fern- und Regionalverkehr zum Wochenbeginn wieder auf die Beine stellen.

(dpa)