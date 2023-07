Bauarbeiten: Landsberger Allee nachts gesperrt

Ab kommenden Freitag ist die Landsberger Allee in Berlin-Marzahn aufgrund von Neu- und Umbaumaßnahmen in sieben Nächten gesperrt.

Die nächtlichen Teilsperrungen erstrecken sich bis November, wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Montag mitteilte. Die erste Sperrung ist vom 28. Juli von 20.00 Uhr bis 29. Juli um 08.00 Uhr. Danach ist die die Zeit zwischen 20.00 und 06.00 Uhr jeweils vom 1. bis 4. August, vom 13. bis 16. September sowie vom 13. auf den 14. November betroffen.

Grund für die Sperrungen sind laut der Senatsverwaltung der Einhub von Brückenbauteilen am Verkehrsknoten Marzahn, einer Kombination aus drei mehrspurigen Straßenbrücken im Kreuzungsbereich der Landsberger Allee mit der Märkischen Allee in Marzahn-Hellersdorf. In diesem Zeitraum ist die Landsberger Allee stadtauswärts ab dem Pyramidenring und stadteinwärts ab der Abfahrt zur Märkischen Allee nicht für den Straßenverkehr passierbar. Der Fuß- und Radverkehr sowie der Betrieb der Straßenbahn sind von den Sperrungen nicht betroffen.

(dpa)