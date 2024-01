BSR räumt mit allen Kräften den Schnee: "Lage gut im Griff"

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist am Dienstag mit allen Kräften im Einsatz, um die Straßen der Hauptstadt vom Schnee zu befreien.

"Wir haben die Lage gut im Griff", sagte ein Sprecher der BSR am Dienstag. Die BSR wies darauf hin, dass Schnee und Eis auf Gehwegen von Anliegern beseitigt werden müssten. Dafür sei die Stadtreinigung nicht zuständig.

Die BSR führe Räum- und Streumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen und Straßen mit Bussen und Trams einschließlich Radfahrstreifen durch. Auch Fußgängerüberwege und Haltestellen würden sowohl geräumt als auch gestreut. Auf Nebenstraßen und Radwegen dürfe nur geräumt werden - der Einsatz von Auftaumitteln sei dort gesetzlich verboten.

Der Polizei wurden am Dienstagmorgen mehr Unfälle gemeldet als an anderen Tagen. Die Zahl sei nicht exorbitant gestiegen, auch habe es keine schweren Unfälle gegeben, sagte eine Sprecherin. Auch sei die gestiegene Zahl nicht unbedingt auf das Wetter zurückzuführen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete in Berlin und Brandenburg am Nachmittag und in der Nacht zu Mittwoch erneute Schneeschauer und warnte vor Glätte.

(dpa)