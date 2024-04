BVG: Mitnahme von E-Tretrollern ab 1. Mai verboten

In mehreren deutschen Städten ist die Mitnahme von Tretrollern in öffentliche Verkehrsmittel bereits untersagt. Nun zieht Berlin nach und nennt ebenfalls das Brandrisiko als Grund.

Aus Sicherheitsgründen untersagen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab dem 1. Mai die Mitnahme von E-Tretrollern in den Fahrzeugen und U-Bahnhöfen des Unternehmens. Nicht betroffen von dem Verbot sind E-Fahrräder, E-Rollstühle oder E-Seniorenmobile, wie die BVG am Dienstag mitteilte. Fahrgäste sollen etwa über Ansagen informiert werden.

Hintergrund für die neue Regelung ist nach Angaben der BVG das Brandrisiko durch die Roller. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatte im Februar empfohlen, den Kunden nicht mehr die Mitnahme von E-Tretrollern zu gestatten. Andere Verkehrsverbünde, insbesondere in NRW, erließen bereits ein Mitnahmeverbot - nun folgt Berlin.

Die BVG wolle die weitere technische Entwicklung bei den E-Tretrollern und auch die Situation in anderen Städten kontinuierlich beobachten, um die Regelung in Zukunft erneut zu evaluieren. Eins werde dabei gleich bleiben: "An oberster Stelle steht bei allen Erwägungen die Sicherheit aller Fahrgäste und Mitarbeitenden."

(dpa)