Glätte auf Berliner Brücken: Unfälle mit sechs Autos

Winterliche Temperaturen haben in der Nacht mehrere Brücken in Berlin vereisen lassen. Bei zwei Unfällen stießen insgesamt sechs Autos zusammen.

Auf der vereisten Nordhafenbrücke in Berlin-Mitte sind in der Nacht mehrere Autos zusammengestoßen. Dabei wurden keine Menschen verletzt, es kam zu Blechschäden, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Mehrere Autos waren demnach auf der glatten Brücke ins Rutschen geraten, jeweils drei Autos kollidierten miteinander.

Die winterlichen Temperaturen hatten in der Nacht laut Polizei mehrere Brücken in Berlin vereisen lassen. Ein erhöhtes Unfallaufkommen habe es aber nicht gegeben, hieß es. Auch in Brandenburg sorgten Glätte und Kälte nicht für mehr Unfälle als normalerweise, erklärten die Brandenburger Beamten am Samstag.

(dpa)