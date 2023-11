Knapp 600 Lastenfahrräder bislang vom Land gefördert

Lastenräder prägen immer mehr das Bild vieler Städte. Das Land Brandenburg unterstützt die Anschaffung unter bestimmten Voraussetzungen.

Das Land Brandenburg hat seit 2021 die Anschaffung von fast 600 Lastenfahrrädern gefördert. "Bisher war das Förderprogramm für Lastenfahrräder ein Erfolg. Dies zeigen die Anträge und Bewilligungen der letzten Jahre", betonte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Bereits im ersten Förderjahr 2021 seien 276 Räder gefördert worden. Im aktuellen Jahr seien es rund 130 Räder gewesen, so die Sprecherin.

Das Ministerium für Infrastruktur unterstützt die Anschaffung von Lastenfahrrädern und Lastenfahrradanhängern mit und ohne Elektroantrieb im Regelfall mit bis zu 50 Prozent. Bei Bereitstellung für die Allgemeinheit fördere das Land sogar bis zu 80 Prozent, führte die Sprecherin aus. 2021 seien rund 443.000 Euro vom Land geflossen. Im Jahr danach waren es rund 420.000 Euro. Eine abschließende Zahl für 2023 liege noch nicht vor, so die Sprecherin. Allerdings: "Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 stehen insgesamt 650.000 Euro zur Verfügung."

Das Land sieht nach Angaben des Ministeriums in Lastenrädern die Möglichkeit Lärm, Abgase und Staus im Straßenverkehr zu mindern. Die Räder seien "ein weiterer, wichtiger Baustein der Klima- und Mobilitätswende", hieß es auf der Internetseite des Verkehrsministeriums.

Förderfähig sind laut Ministerium unter anderem Gemeinden, Vereine mit Sitz in Brandenburg oder Gewerbetreibende mit Geschäftssitz in Brandenburg. Die Förderwilligen müssten jedoch den Grund der Anschaffung darlegen. "Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens ist die Nutzung der Fördergegenstandes darzustellen und wird vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) als Bewilligungsbehörde geprüft", erklärte die Sprecherin.

In diesem Jahr endete der Förderaufruf im Juli. Das Interesse sei aber weiterhin spürbar, so die Sprecherin. "Die regelmäßigen Anfragen beim LBV und Verkehrsministerium, ob und wann wieder Anträge gestellt werden können, lassen darauf schließen, dass weiterhin ein großes Interesse an der Förderung von Lastenrädern besteht."

(dpa)