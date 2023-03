Landtag debattiert über Baustellen und Zugausfälle

In einer Aktuellen Stunde debattiert der Brandenburger Landtag am Donnerstag (9.30 Uhr) über die teils schwierige Lage der Pendler wegen zahlreicher Zugausfälle.

Die Fraktion BVB/ Freie Wähler fordert die Landesregierung in einem Entschließungsantrag auf, mit der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg in regelmäßigen Runden ein besseres Baustellen-Management zu erreichen.

So sollen langfristige Streckensperrungen mit Ersatzverkehr vermieden werden, heißt es in dem Antrag. Zudem fordern die Freien Wähler höhere Taktfrequenzen und längere Züge auf besonders gut ausgelasteten Strecken. Die Linke-Fraktion fordert in einem weiteren Antrag zu der Debatte, stillgelegte Strecken und Haltepunkte schnell wieder zu aktivieren.

