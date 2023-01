Mann wird von Auto angefahren: Insassen beschimpfen ihn

Ein Auto hat einen Fußgänger im Wedding angefahren - anschließend sollen die Insassen den Verletzten beschimpft haben.

Der 43-Jährige überquerte am Samstagabend die Seestraße in der Nähe des Schwimmbads, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde er den Angaben zufolge von dem Auto angefahren, das in Richtung Indische Straße unterwegs war. Laut Zeugen sollen mehrere Menschen aus dem Wagen ausgestiegen sein und den Mann beschimpft haben. Anschließend fuhren die Unbekannten weg und ließen den am Bein verletzten Mann zurück. Er kam in ein Krankenhaus.

(dpa)