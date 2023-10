Motorradfahrer bei Unfall in Berlin-Wittenau verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Wittenau verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag im Norden Berlins auf der Oranienburger Straße zwischen Lübarser Straße und Wittenauer Straße, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Weitere Informationen zum Hergang des Unfalls gab die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.

