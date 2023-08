Verkehr

vor 52 Min.

Oberleitungsschaden: Störungen ausgelöst - ICE betroffen

Nach einer Oberleitungsstörung ist der Bahnhof in Oranienburg an der Berliner Stadtgrenze am Freitagnachmittag gesperrt worden - die Folge sind Zugausfälle und Verspätungen auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Die Einschränkungen dauerten am Abend an. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Panne zu beheben. Es seien Regionalbahnen (RE5, RB43) sowie der Fernverkehr zwischen Rostock und Berlin betroffen. Die Züge müssten umgeleitet werden, es komme zu Verspätungen. Die Ursache für den Oberleitungsschaden ist laut Bahn noch unklar. (dpa)

