Rund 300 Lastwagen an deutsch-polnischer Grenze kontrolliert

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag rund 300 Lastwagen an der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert.

Bei den Kontrollen auf der E30 bei Słubice wurde ein schwerwiegender Verstoß festgestellt, berichtete die Brandenburger Polizei am Montag. Ein Lkw-Fahrer habe eine nicht für ihn ausgestellte Fahrerkarte genutzt, um seine tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verfälschen. Für das Fahren ohne Fahrerkarte drohen Bußgelder zwischen 50 Euro und 750 Euro. Technische Manipulationen konnten "an keinem der kontrollierten Lkw festgestellt werden", so die Polizei.

