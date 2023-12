Stellwerk defekt: Zugausfälle auf ICE-Linie Basel-Berlin

Wegen eines defekten Stellwerks im Raum Hannover ist der Bahnverkehr der ICE-Linie Berlin-Basel auf einer Teilstrecke gestört.

Konkret fallen Züge dieser Linie zwischen Berlin und Frankfurt am Main in beiden Fahrtrichtungen aus, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte. Die Störung soll demnach voraussichtlich bis Freitag behoben werden. Betroffen von der Stellwerksstörung sei allein die ICE-Linie zwischen Basel und Berlin, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch.

Reisenden zwischen Berlin und Frankfurt am Main wird empfohlen, Fernzüge über Erfurt zu nutzen. Alternativ gibt es auch Verbindungen mit Umstieg in Hannover. Wer aus Richtung Frankfurt am Main mit dem ICE nach Kassel oder Göttingen möchte, sollte die verbleibenden ICE-Züge in Richtung Hamburg nutzen.

(dpa)