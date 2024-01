Sternfahrt des Transportgewerbes: Einschränkungen erwartet

Erst kürzlich sorgten Bauern mit ihren Traktoren im Berliner Verkehr für Behinderungen. Nun werden Hunderte Laster in der Hauptstadt erwartet. Erneut geht es um Kritik an der Bundesregierung.

Wegen einer Lkw-Sternfahrt werden in Berlin von Donnerstag an Verkehrsbehinderungen erwartet. Gegen Mittag starte eine Großkundgebung des Transportgewerbes in Tiergarten, teilte die Verkehrsinformationszentrale am Morgen auf der Plattform X mit (vormals Twitter). Diese läuft demnach bis Freitagabend. Gerechnet werde mit bis zu 1500 Lkw. Umfangreiche Sperrungen seien vorbereitet.

Mit der Demo will sich das Transportgewerbe bei der Politik Gehör verschaffen, wie der Sprecher des Bundesverbands Logistik & Verkehr pro (BLV-pro), Daniel Beständig, am Donnerstagmorgen im RBB-Inforadio sagte. Viele Schreiben, auch an die Bundesregierung, seien unbeantwortet geblieben. Was die Kosten betreffe, sei die Branche am Limit: "Uns geht es einfach darum, dass wir auch zukünftig eine Möglichkeit haben, am Markt zu überleben."

Zu den Verbandsforderungen zählen nach Angaben auf dessen Webseite unter anderem eine Rücknahme von Mauterhöhung und CO2-Bepreisung, "fairer Wettbewerb in Deutschland + EU" sowie die Forderung nach Gewerbediesel.

(dpa)