Unfall mit Gefangenentransport der Polizei: Drei Verletzte

Ein Gefangenentransporter der Polizei ist in Berlin-Fennpfuhl im Einsatz mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Polizeiwagen war mit Blaulicht auf der Landsberger Allee in Richtung Osten unterwegs, als er an der Kreuzung Weißenseer Weg gegen das Auto eines 38-Jährigen prallte, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Beamten in dem Gefangenentransporter wurden leicht verletzt. Der Insasse in dem Transporter blieb unverletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zuerst hatte die "B.Z." über den Unfall berichtet.

(dpa)