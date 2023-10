Unfall mit Polizeiwagen in Reinickendorf: Sechs Verletzte

Bei einem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Auto in Berlin-Reinickendorf sind am Freitagvormittag sechs Menschen verletzt worden.

Zwei der Verletzten wurden nach dem Unfall an der Kreuzung Scharnweberstraße Ecke Antonienstraße in eine Klinik gebracht, wie Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß in der Nähe einer Auffahrt zur A111 wurde demnach auch ein Ampelmast umgeknickt. Die Feuerwehr war für die Bergung mit schwerem Gerät im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Polizeiauto der Bundespolizei mit Blaulicht und Sirene unterwegs. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)