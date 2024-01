Vier Verletzte bei Unfall auf A114

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der A114 im Ortsteil Französisch-Buchholz in Berlin-Pankow verletzt worden.

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der A114 im Ortsteil Französisch-Buchholz in Berlin-Pankow verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein 27-jähriger Mann am Samstagabend mit einem Auto zunächst mehrere Autos auf der linken Spur überholt haben. Daraufhin sei er mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammengestoßen, der auf der rechten Spur unterwegs gewesen sein soll. Der Fahrer sowie seine 32-jährige Beifahrerin und ein vierjähriges Kind wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 27-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Atemalkoholmessung bei dem 27-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Einsatzkräfte stellten sein Auto sicher. Die Unfallstelle auf der A114 wurde für rund vier Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(dpa)