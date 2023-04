Vier Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos

Beim Zusammenstoß von einem Auto mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen sind in Teschendorf im Landkreis Oberhavel vier Menschen verletzt worden - darunter eine Frau schwer.

Ein 31 Jahre alter Fahrer sei am Freitag auf der Bundesstraße 96 mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Wagen sei mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Der Mann gab Sekundenschlaf als Ursache an.

Die 75 Jahre alte Fahrerin von einem der beiden entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Die 34 Jahre alte Beifahrerin im Auto des 31-jährigen Fahrers und ein dreijähriger Junge erlitten leichte Verletzungen. Ob es sich bei den dreien um eine Familie handelte, war zunächst unklar. Der Fahrer des dritten beteiligten Wagens blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für eine Stunde gesperrt.

(dpa)