Zwei Frauen bei illegalem Autorennen in Borsigwalde verletzt

Ein mutmaßliches illegales Autorennen in Berlin-Borsigwalde hat für einen der beteiligten Wagen mit einem Zusammenstoß mit einem Linienbus geendet.

Die 38-jährige Fahrerin des Autos und ihre 33-jährige Begleiterin zogen sich dabei Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 38-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Holzhauser Straße an einer roten Ampel neben dem Wagen eines 49-Jährigen gehalten. Zwischen ihnen soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, hieß es. Als die Ampel auf Grün schaltete, sollen beide mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Nordgraben gefahren sein.

Wohl bei dem Versuch, den 49-Jährigen zu überholen, stieß die 38-Jährige gegen sein Auto und verlor offenbar die Kontrolle über ihren Wagen. Sie prallte gegen eine Laterne, dann gegen einen Baum und geriet anschließend in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Linienbus zusammenprallte.

