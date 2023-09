Bundesweiter Verkehrssicherheitstag: "Rücksicht im Blick"

Zum bundesweiten Verkehrssicherheitstag hat auch die Berliner Polizei verstärkt kontrolliert und Gespräche geführt.

Das Motto am Dienstag lautete "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick". Vorsicht und Rücksicht würden zusammen mit den Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit bilden, teilte die Polizei mit. Alle Verkehrsteilnehmer müssten sich mit "Rücksicht im Blick" bewegen, vor allem bei Aspekten wie Abbiegen, Seitenabstand, Überqueren von Straßen, Schulwegen und Aggressionen.

Am Verkehrssicherheitstag am 26. September wechseln jedes Jahr die Themenschwerpunkte. 2023 hat Berlin den Vorsitz in der Innenministerkonferenz und erarbeitete die Umsetzung der Maßnahmen der Polizeien in den 16 Bundesländern.

In Berlin wurde ab morgens etwa in Tempo-30-Zonen vor Altenheimen, Schulen und Kitas kontrolliert. In Wedding zeigten Polizisten mit Beispielen zerstörter Fahrzeuge die Auswirkungen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Am Mittag wollte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sich das Vorgehen vor Ort erklären lassen. Schon in den vergangenen Wochen gab es Präventionsaktionen etwa an Schulen, wo Kinder in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Bilder malten über ihre Vorstellungen sicherer Schulwege.

(dpa)