Verkehrsstörung

18:28 Uhr

Weltkriegsmunition an Ringbahn entdeckt

Bei Bauarbeiten in Berlin ist an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße am späten Mittwochnachmittag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.