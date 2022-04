Auto fährt in Imbiss: Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Wedding sind drei Menschen verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war es am frühen Samstagmorgen am Leopoldplatz aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Eines der Fahrzeuge prallte daraufhin in einen Imbiss.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, dass es in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkws gekommen war, woraufhin eines der Fahrzeuge in die Imbissbude geschleudert wurde. In den Autos befanden sich insgesamt drei Männer, von denen zwei schwer und einer leicht verletzt wurde. Sie wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220430-99-104452/3 (dpa)