Fußgänger in Berlin-Marzahn von Auto angefahren

In Berlin-Marzahn ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden.

Der Schwerverletzte kam mit Verdacht auf Frakturen an Beinen und im Becken in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Mann habe am Dienstagabend eine Fußgängerampel an der Ecke Landsberger Allee in Höhe Pyramidenring bei Rot überquert, als er vom Auto eines 77-Jährigen angefahren wurde. Die Identität des Opfers sei nicht geklärt werden können, weil er nicht ansprechbar gewesen sei und keine Papiere bei sich gehabt habe. Der 77-jährige Autofahrer wurde den Angaben nach leicht an der Hand verletzt.

(dpa)