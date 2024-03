Taxi stößt in Karlshorst mit Polizeiauto zusammen

Ein Taxi ist in der Nacht auf Samstag in Berlin-Karlshorst mit einem zivilen Einsatzwagen der Polizei zusammengestoßen.

Der Fahrer des Polizeiautos verletzte sich dabei am Schienbein, wie die Berliner Polizei mitteilte. Er musste den Angaben zufolge aber nicht ärztlich behandelt werden. Seine Mitfahrerin klagte demnach über Schmerzen in der Brust und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 37 Jahre alte Taxifahrer am Samstagmorgen an der Kreuzung von Waldowallee und Rheinsteinstraße die Vorfahrt des Polizeiautos nicht beachtet haben, wie es hieß. Er sowie sein Fahrgast blieben unverletzt.

(dpa)