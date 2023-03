Zusammenprall mit Transporter: Zweijähriger schwer verletzt

Ein Zweijähriger ist beim Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden.

Das Kind sei am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen von einem anliegenden Grundstück auf die Ortolfstraße (Treptow-Köpenick) gerannt, berichtete die Berliner Polizei am Freitag. Ein 64-Jähriger, der mit seinem Lieferwagen auf der Straße unterwegs war, habe sofort gebremst, einen Zusammenstoß mit dem Kind allerdings nicht verhindern können. Der Zweijährige kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Fuß in ein Krankenhaus. Der Fahrer stand demnach unter Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(dpa)