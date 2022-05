9-Euro-Ticket für Schüler, Studenten und Azubis inklusive

Rund 600.000 Berliner Schüler, Studenten und Azubis brauchen sich das 9-Euro-Ticket nicht extra kaufen.

Mit ihren aktuell gültigen Zeitkarten, also etwa dem Semesterticket oder dem kostenlosen Schülerticket, nehmen sie automatisch an der Aktion des 9-Euro-Tickets teil. Darüber informiert der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB auf seiner Internetseite: "Grundsätzlich partizipieren alle Inhaber von VBB-Abonnements automatisch an der Aktion 9-Euro-Ticket." Diese Kunden müssten für die Teilnahme nichts weiter unternehmen. Eine Bahnreise an die Ostsee oder ein Städtetrip quer durch Deutschland ohne Kauf einer extra Fahrkarte - das ist damit im Juni, Juli und August möglich.

Studentinnen und Studenten können sich einen Teil der Kosten ihres Semestertickets zurückerstatten lassen. Wann und wie die Rückzahlung erfolge, sei noch unklar. Bei den kostenlosen Schülertickets gibt es keinen Anspruch auf eine Erstattung. In Berlin gibt es nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mehr als 360.000 Schüler, 200.000 Studenten und 37.000 Azubis.

(dpa)