Pistorius besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr

Verteidigungsminister Boris Pistorius informiert sich am Montag über die Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Der SPD-Politiker besucht dazu das Einsatzführungskommando in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Schwielowsee bei Potsdam. Pistorius werde dort in Videokonferenzen mit Soldatinnen und Soldaten in ausgewählten Auslandseinsätzen und Missionen sprechen, teilte die Bundeswehr mit. Er besucht dort auch die Gedenkstätte Wald der Erinnerung, eine aus Ehrenhainen aus den Einsatzgebieten errichtete Gedenkstätte, die den Toten der Bundeswehr gewidmet ist.

(dpa)