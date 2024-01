Bezirksamt Reinickendorf sucht ehrenamtliche Gratulanten

Die Gratulationsstelle des Bezirksamts Reinickendorf sucht Verstärkung.

Es fehlt an ehrenamtlichen Helfern, die Jubilaren in ihrer Wohnumgebung zu hohen Geburtstagen - ab dem 85. - oder Ehejubiläen ab der Goldenen Hochzeit Glückwünsche des Bezirksamts überbringen. "So erfahren einsame Menschen, dass jemand für sie da ist, der etwas Zeit hat", teilte Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) am Mittwoch mit. Dieses bürgerliche Engagement könne auch das Leben der Ehrenamtlichen bereichern.

Aktuell braucht die Gratulationsstelle Unterstützung für die Ortsteile Konradshöhe, Reinickendorf und Tegel im Nordwesten Berlins. Interessenten können sich den Angaben zufolge in der Gratulationsstelle unverbindlich beraten lassen. Für die Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung. Die Gratulanten sind im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit außerdem unfall- und haftpflichtversichert.

(dpa)