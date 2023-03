Abstimmungsunterlagen kann man persönlich abgeben

Innensenatorin Iris Spranger hat darauf hingewiesen, dass Unterlagen für die Abstimmung beim Klimaschutz-Volksentscheid per Brief auch persönlich bei den Bezirkswahlämtern abgegeben werden können.

Wenn jemand aus Sorge, die Zeit werde knapp, den Brief nicht mehr einstecken möchte, könne er auch diese Variante wählen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus.

Hinweise darauf, dass es spürbare Verzögerungen bei der Postzustellung gebe, habe sie aber nicht: "Wir sind sehr, sehr eng mit der Post und auch mit der Pin AG in Verbindung, fast täglich", sagte Spranger. "Es ist jetzt nicht bekannt, dass dort irgendwelche Fehler unterlaufen." Sie sei deshalb zuversichtlich, dass das von den Zustellern ordentlich gehandhabt werde.

Angesprochen auf den Fall im Bezirk Lichtenberg, wo bei der Wiederholungswahl im Februar in einem Bezirkswahlamt 466 Umschläge von Briefwählern zunächst übersehen und dann nachträglich ausgezählt wurden, sagte Spranger, die Innenverwaltung stehe in enger Verbindung mit den Bezirken. Bis zum 22. März seien 447.000 Briefabstimmungsunterlagen beantragt worden. Die Bezirke hätten ein klares Augenmerk darauf. "Insofern denke ich, dass so etwas nicht noch einmal vorkommen wird. Die Bezirke sind da sehr sensibel."

Sprecherinnen der Initiatoren sagten am Donnerstag, ihnen lägen Hinweise vor, dass es teils lange dauerte, bis Briefwahlunterlagen auf Antrag zugesandt worden seien. Zum anderen gebe es aus den Wahlämtern der Bezirke Hinweise, dass die Zahl der Rückläufer momentan relativ niedrig sei. Über genaue Zahlen dazu verfüge man aber nicht.

Landeswahlleiter Stephan Bröchler hatte am Dienstag mitgeteilt, die Unterlagen für eine Briefabstimmung könnten nicht mehr online beantragt werden. Wegen der zu erwartenden Bearbeitungs- und Postlaufzeiten sei der Rücklauf der Unterlagen bei dem kurzen Zeitraum gefährdet. Wer danach noch kurzfristig per Brief abstimmen möchte, müsse sich an das jeweilige Bezirkswahlamt wenden.

