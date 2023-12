Volleyball

vor 35 Min.

Angreifer Robert Täht fehlt BR Volleys rund sechs Wochen

Artikel anhören Shape

Zur Freude über den Champions-League-Sieg gegen Halkbank Ankara am Mittwoch (3:0) gesellt sich beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys auch noch eine schlechte Nachricht: Außenangreifer Robert Täht musste am Donnerstag wegen einer Meniskusverletzung am rechten Knie operiert werden.

Themen folgen