Berlin Volleys: Zukunft von Grankin und Patch noch ungewiss

Nach dem erneuten Gewinn der Volleyball-Meisterschaft laufen bei den Berlin Volleys Verhandlungen über die Zukunft von Weltklasse-Zuspieler Sergej Grankin sowie Diagonalangreifer Benjamin Patch.

"Das sind alles nur Gerüchte, nichts ist entschieden", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand über einen möglichen Abgang der beiden Profis. "Wir befinden uns mit beiden Spielern in Gesprächen."

Die Volleys sehen sich aber in guter Verhandlungsposition, denn "beide haben gültige Verträge bei uns über das Saisonende hinaus", sagte Niroomand. Grankins Arbeitsverhältnis endet erst im nächsten Jahr, Patch ist sogar bis 2024 an den Verein gebunden. Grankin soll jedoch eine Rückkehr in seine Heimat Russland zu seiner dort lebenden Familie planen. Patch wiederum wird nachgesagt, er erwäge eine Volleyball-Pause.

Insbesondere Grankins Abgang würde die BR Volleys schmerzen, war seine kreative Spielgestaltung doch mitentscheidend beim Gewinn des zwölften deutschen Meistertitels gegen den VfB Friedrichshafen am Samstag. "Ich habe noch nie einen Spieler mit einer solchen Aura erlebt", meint Niroomand. Doch der Geschäftsführer sieht die Sache letztlich pragmatisch: "Ihn ersetzen zu müssen, damit sind wir im nächsten Jahr durch sein Vertragsende ja ohnehin beschäftigt."

Mit sieben Spielern aus dem Kader der abgelaufenen Saison sind die BR Volleys über eine weitere Zusammenarbeit bereits einig. Timothee Carle, Ruben Schott, Cody Kessel, Adam Kowalski und Anton Brehme bleiben zwei weitere Jahre, Marek Sotola und Nehemiah Mote zumindest für ein weiteres Jahr. Meister-Trainer Cedric Enard verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr.

Auf jeden Fall verlassen wird die Volleys Libero Santiago Danani. Der Argentinier wechselt nach Polen. "Dort bekommt er das zweieinhalbfache Gehalt wie bei uns", sagt Niroomand. Auch Samuel Tuia, Jeffrey Jendryk und Matthew West werden sich wohl von den Volleys verabschieden.

Für die Meistermannschaft steht am Mittwoch noch ein Empfang im Roten Rathaus auf dem Programm. Danach gehen die Spieler ihre eigenen Wege. Trainingsbeginn für die Saison 2022/23 soll Ende August sein.

