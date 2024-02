BR Volleys feiern gelungene Champions-League-Generalprobe

Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga am Samstag ihre Qualitäten eindrucksvoll demonstriert.

Beim Aufsteiger Baden Volleys Karlsruhe gelang dem deutschen Meister nach überzeugender Vorstellung ein ungefährdeter 3:0 (25:15, 25:14, 25:21)-Erfolg. Vor 1500 Zuschauern in der ausverkauften Lina-Radke-Halle von Karlsruhe glückte dem Hauptstadtclub damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Italiens Topteam Itas Trentino am Mittwoch.

Aus der 2:3-Pleite beim ASV Dachau eine Woche zuvor haben die Berliner ihre Lehren gezogen. In Karlsruhe verzichteten sie auf personelle Experimente und ließen ihre Stammformation auflaufen. Nur Mittelblocker Nehemiah Mote fehlte wegen leichter Rückenbeschwerden. Ihn ersetzte Saso Stalekar.

Nach verhaltenem Start und einer knappen 10:9-Führung im ersten Satz kamen die BR Volleys beim Aufschlag von Timo Tammemaa allmählich auf Touren. Die Gäste erhöhten generell ihren Service-Druck und stoppten die Angriffsversuche des Gegners durch konsequente Blockaktionen.

Angesichts ihrer Überlegenheit ließ die Konzentration der Berliner allerdings Mitte des dritten Satzes nach. Karlsruhe kam von 11:16 auf 15:16 heran. Doch die BR Volleys blieben auch in dieser kritischen Phase ruhig. Am Ende holte Marek Sotola bei 24:21 den ersten Matchball heraus, den Ruben Schott durch Anschlagen des gegnerischen Blocks gleich verwandelte.

(dpa)