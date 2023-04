BR Volleys mühen sich im Halbfinale zum 3:1-Sieg gegen Düren

Die Berlin Volleys sind erfolgreich ins Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet.

Im ersten Spiel der Serie "Best of Five" bezwang der Titelverteidiger die SWD powervolleys Düren mit 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:22). Vor 5178 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle trat der Favorit aus der Hauptstadt über weite Strecken allerdings alles andere als souverän auf. Die zweite Begegnung beider Mannschaften findet bereits am Samstag in Düren statt.

Gerade zu Beginn blieben die Berliner weit unter ihren Möglichkeiten. Weder Marek Sotola noch Timothee Carle konnten offensiv Akzente setzen. Die Angriffsquote der Mannschaft im ersten Satz betrug bescheidene 28 Prozent. Auch der Block fand kaum mal Zugriff auf die gegnerischen Aktionen am Netz. Düren zog auf 14:6 davon und baute später den Vorsprung sogar auf elf Punkte aus (21:10).

Die Einwechslung von Cody Kessel für Carle gegen Ende des ersten Satzes belebte das Spiel der Gastgeber nicht nur auf der emotionalen Ebene. Im Aufschlag legten die BR Volleys zu und hatten im mühsam gewonnenen dritten Satz auch Glück mit einigen knappen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Die 2:1-Satzführung hing nach einem 22:23-Rückstand noch am seidenen Faden, aber zwei Punkte von Sotola wendeten das Blatt zugunsten der BR Volleys.

Im vierten Abschnitt verschaffte sich der Bundesliga-Tabellenführer früh einen Fünf-Punkte-Vorsprung (13:8). Doch der Satzgewinn geriet in Gefahr, als der Kontrahent zum 20:20 ausgleichen konnte. Aber Sotola nutzte schließlich den ersten Matchball zum Sieg.

(dpa)