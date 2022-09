BR Volleys sehen sich in Königsklasse in "schwerer Gruppe"

Die Berlin Volleys haben bei der Auslosung für die Volleyball-Champions-Legaue eine "recht schwere Gruppe" erwischt, so Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Im Pool B trifft der deutsche Meister auf Polens Meisterschaftsdritten Warta Zawiercie, trainiert vom Bundestrainer Michal Winiarski. Außerdem sind der türkische Vizemeister Halkbank Ankara sowie ein noch zu ermittelnder Qualifikant die Gegner. Das ergab die Auslosung des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) im Bozar Centre for Fine Arts in Brüssel am Freitag.

Aus den fünf Vierergruppen qualifizieren sich die Erstplatzierten direkt für das Viertelfinale. Die anderen drei Viertelfinalisten werden in Playoffs zwischen den Gruppenzweiten sowie dem besten Gruppendritten ermittelt. "Ich denke, wir sind in unserer Gruppe nicht chancenlos, denn unsere Gegner werden sich vermutlich untereinander auch Punkte wegnehmen", sagte Niroomand.

Der erste Spieltag findet zwischen dem 8. und 10. November statt. Beendet ist die Gruppenphase am 25. Januar 2023. Russische Mannschaften sind von der Champions League nach wie vor ausgeschlossen.

In der vergangenen Saison hatten die BR Volleys in der Königsklasse als ungeschlagener Gruppenerster das Viertelfinale erreicht, waren dort aber in Hin- und Rückspiel mit 0:3 und 3:2 am späteren Finalisten Trentino Volley aus Italien gescheitert.

(dpa)