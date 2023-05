BR Volleys verabschieden Anton Brehme nach Italien

Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys sind die ersten Personalentscheidungen für die Saison 2023/24 gefallen.

"Unsere Mannschaft wird nicht schwächer sein als die in diesem Jahr", versprach Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf der Meisterfeier am Dienstag in den VIP-Räumen der Max-Schmeling-Halle den rund 400 Gästen.

Vier Spielerabgänge verzeichnet der Verein. Der schmerzlichste Verlust: Mittelblocker Anton Brehme wechselt in die erste italienische Liga nach Modena. Ebenfalls verlassen Angel Trinidad, Antti Ronkainen und Matheus Krauchuk die Berliner. Als Neuzugänge stehen die beiden Ex-Frankfurter Leon Dervisaj sowie Daniel Malescha fest. Hinzu kommt der Este Timo Tammemaa für den Mittelblock.

Neben Cheftrainer Cedric Enard, dessen Abgang schon vor den Play-offs bekannt gegeben worden war, wird auch sein Assistent Lucio Oro die BR Volleys mit derzeit noch unbekanntem Ziel verlassen. Der Ex-Friedrichshafener Spieler Markus Steuerwald ersetzt ihn. Enard wird allerdings weiter in beratender Tätigkeit dem Club zur Seite stehen.

(dpa)