BR Volleys wollen in Finalserie Entscheidungsspiel erzwingen

Die BR Volleys wollen sich beim VfB Friedrichshafen ein Entscheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft in eigener Halle erkämpfen.

Am Dienstagabend (19.00 Uhr/Dyn) treten die Berliner beim Rivalen im vierten Spiel der Finalserie im Modus Best-of-Five an. Mit einem Sieg würden die Volleys zum 2:2 ausgleichen und ein fünftes Spiel am Sonntag in Berlin erzwingen. Nach zwei Niederlagen zum Start gewann der Titelverteidiger aus der Hauptstadt Spiel drei und geht optimistisch in die Partie am Dienstag.

In der Serie geht es auch darum, wer alleiniger Rekordmeister wird: Aktuell haben beide Clubs 13 Titel gewonnen. Es ist das ewige Duell des deutschen Volleyballs: Zum elften Mal in Folge treffen die Mannschaften im Finale aufeinander. Seit 1997 gab es keinen anderen Meister.

(dpa)