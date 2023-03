Netzhoppers hoffen: "Noch ist alles möglich"

Das 30.

Pflichtspiel in dieser Saison könnte für die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee das letzte sein. Verlieren die Brandenburger am Sonntag (15.00 Uhr) auch das zweite Viertelfinal-Duell in der Serie Best of three daheim gegen die SVG Lüneburg, wäre für die Brandenburger die Spielzeit 2022/23 beendet.

Doch an ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Meisterschaftsrennen verschwenden die Netzhoppers keinen Gedanken. "Noch ist alles möglich. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Außenangreifer Theo Timmermann. Ein Sieg des Außenseiters von Trainer Tomasz Wasilkowski wäre überraschend, dann ginge es aber in eine dritte Partie am 8. April in Lüneburg um den Einzug ins Halbfinale.

Vor einer Woche im Hinspiel waren die Netzhoppers beim 1:3 dem Tabellenzweiten anfangs nahezu hilflos ausgeliefert. Sie holten in den ersten beiden Sätzen jeweils nur 14 Punkte. "Lüneburg hat stark angefangen. Aber dann haben wir mit verbessertem Aufschlag deren Druck abgefangen und sie von ihrem hohen Niveau runtergeholt", sagte Timmermann rückblickend. Er baut auf den Wiederholungseffekt: "Das ist der Schlüssel für uns."

Timmermann selbst spielt schon seit seinem zehnten Lebensjahr bei den Netzhoppers. Der inzwischen 26-Jährige, gebürtig in Königs Wusterhausen, ist keineswegs abgeneigt, seine Volleyball-Laufbahn über das Saisonende hinaus dort fortzusetzen. "Es gibt die Tendenz zu bleiben. Aber da sind vorher noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln", sagte er.

(dpa)