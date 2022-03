Unter Druck: Netzhoppers brauchen nun Heimsieg gegen Düren

Jetzt kommt's drauf an.

Ein Sieg muss her an diesem Donnerstag, sonst sind die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga für die Netzhoppers Königs-Wusterhausen Bestensee schon wieder beendet. Aus dem 0:3 in der ersten von maximal drei Partien gegen die SVD Powervolleys Düren wollen die Brandenburger dafür die richtigen Lehren ziehen. "Jetzt geht's an die Hausaufgaben, um am Donnerstag wieder anzugreifen", hieß es auf dem KW-Facebook-Kanal.

Hoffnung machte der Auftritt in Düren am Sonntag im ersten Satz. Die Gäste führten 9:6, 19:14, 21:16 und 22:18, ehe die Gastgeber doch noch den Durchgang für sich entschieden. "Wir waren am Anfang ziemlich verkrampft und sind erst ab der Mitte des zweiten Satzes locker geworden", sagte Dürens Angreifer Erik Röhrs. Der zweite Satz wurde zur klaren Angelegenheit für Düren, danach aber ging der Siebte der Hauptrunde aus Bestensee zunächst wieder in Führung gegen den Hauptrunden-Zweiten.

Nun müssen die Netzhoppers im zweiten Playoff-Duell die Negativserie gegen die Dürener beenden. Ihren letzten Sieg über das Team gelang ihnen am 5. Februar 2017 (3:1). Mehr als fünf Jahre liegt das nun schon zurück. Gelingt dem Team von Trainer Tomas Wasilkowski Gastgeber ein Erfolg daheim, kommt es am Sonntag zum dritten und dann entscheidenden Match in Düren.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-612376/3 (dpa)