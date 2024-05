Volleyball-Liga bestätigt: Potsdam beantragt Lizenz

Zuletzt hatte es Sorgen um die Zukunft vom SC Potsdam in der Volleyball-Bundesliga gegeben. Jetzt prüft die Liga den Lizenzantrag der Brandenburger.

Die Lizenzunterlagen des SC Potsdam sind fristgerecht bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) eingegangen. "Der Lizenzierungsausschuss wird die Unterlagen sorgfältig prüfen, um die wirtschaftliche Situation am Standort bewerten und eine Entscheidung über die Lizenzerteilung für die Saison 2024/25 treffen zu können", hieß es in einer Mitteilung der VBL am Donnerstag.

"Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Wertigkeit der Unterlagen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. Wir streben einen zeitnahen Abschluss der Prüfungen und eine finale Entscheidung an", wurde VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler zitiert. Der Antrag ist sei so gestaltet, dass die Spielbetriebsgesellschaft SC Potsdam Sport & Marketing GmbH zukünftig als Lizenznehmer auftreten werde, während der SC Potsdam als Stammverein die Mitgliedschaftsrechte in der VBL wahrnehme.

Die VBL hatte dem Vizemeister von 2022 und 2023 eine Nachfrist bis Mittwoch eingeräumt. Man habe kurzfristig ein Einnahme-Defizit aus dem aktuellen Geschäftsjahr stemmen müssen, hieß es in einer Mitteilung der Brandenburger zur Beantragung der Lizenz am Mittwoch.

(dpa)