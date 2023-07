Schwere Aufgaben für BR Volleys und SC Potsdam

Die Berlin Volleys treffen in der kommenden Saison in der Volleyball-Champions-League im Pool C auf Ziraat Bank Ankara, GS Bluenergy Piacenza sowie Benfica Lissabon.

Die Frauen des deutschen Vizemeisters SC Potsdam müssen sich bei ihrer zweiten Champions-League-Teilnahme in ihrer Gruppe mit Fenerbahce Istanbul, GB Lodz aus Polen sowie dem slowenischen Meister Calcit Kamnik auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) am Mittwoch in Luxemburg.

Bei den Männern finden die Spiele der Gruppenphase zwischen dem 21. November und dem 17. Januar statt. Die Frauen starten bereits zwei Wochen früher am 7. November in die Königsklasse. Russische Teams bleiben von der Teilnahme an der Champions League ausgeschlossen.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen qualifizieren sich die Erstplatzierten der jeweils fünf Vierergruppen direkt für das Viertelfinale. Zwischen den Gruppenzweiten und dem besten Gruppendritten werden die restlichen Teilnehmer an der Runde der besten acht Mannschaften ermittelt.

"Das sind für Volleyball-Fans wieder echte Leckerbissen. Um ins Viertelfinale einzuziehen, müsste bei uns schon alles perfekt laufen", kommentierte Andreas Klemund, der Präsident des SC Potsdam, die Auslosung. Er fügte aber auch hinzu: "In der Champions League gegen die besten Mannschaften Europas zu spielen, ist für unseren Verein immer noch etwas Besonderes."

Die BR Volleys hatten es schon in der vergangenen Champions-League-Saison mit Ziraat Bank Ankara zu tun. In einem Qualifikationsspiel für das Viertelfinale setzten sich die Berliner vor eigenem Publikum in einem dramatischen Match mit 3:2 durch.

(dpa)