Danielle Harbin hält dem SC Potsdam die Treue

Beim Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam gibt es einen Umbruch. Jetzt verlängert eine Spielerin.

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SC Potsdam können weiter auf die Dienste ihrer Diagonalangreiferin Danielle Harbin zählen. Die 28-jährige US-Amerikanerin hat ihren Vertrag bei den Brandenburgerinnen um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Verein mit.

Harbin kam zu Beginn der vergangenen Saison vom VfB Suhl zum SC Potsdam, war dort auf Anhieb eine der absoluten Leistungsträgerinnen und wurde schließlich beste Punktesammlerin ihres Teams. Zahlreiche Wechselangebote nach Saisonende schlug sie aus. "Sie fühlt sich menschlich und vom Volleyballerischen her bei uns gut aufgehoben", sagt SCP-Cheftrainer Riccardo Boieri.

Die Frauen-Bundesliga startet am 28. September in die Saison 2024/25. Der SC Potsdam ist am ersten Spieltag noch spielfrei und bestreitet sein Auftaktmatch erst am 2. Oktober beim diesjährigen Hauptrunden-Neunten Ladies in Black Aachen.

Heimspielpremiere hätten die Brandenburgerinnen normalerweise am darauffolgenden Wochenende gegen Vizemeister Schweriner SC, aber der genaue Termin steht wegen Problemen mit der Hallenbelegung noch nicht fest.

(dpa)