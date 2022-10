Derby: Netzhoppers stolz, aber BR Volleys erfolgreich

Für die Netzhoppers KW-Bestensee bot die 1:3 1:3 (27:29, 21:25, 25:21, 22:25) -Heimniederlage gegen den deutschen Meister Berlin Volleys keinerlei Anlass zu Missstimmung.

"Wir haben gegen einen großen Gegner über weite Strecken gut mitgehalten. Darauf sollten wir stolz sein", meinte Mittelblocker Yannick Goralik nach der Partie am Sonntag. Von nunmehr 37. Berlin-Brandenburg-Derbys in der Volleyball-Bundesliga haben die Netzhoppers nur eines gewinnen können.

Die BR Volleys hingegen nahmen auf die kurze Heimreise nach Berlin die Erkenntnis mit, dass es im Team noch nicht richtig rund läuft. ""Wir haben in Annahme und Aufschlag nicht unser Grundniveau erreicht", haderte Trainer Cedric Enard. Geschäftsführer Kaweh Niroomand stimmte aber wenigstens das Ergebnis froh, denn: "Das ist ja in Bestensee keine Aufgabe, die man mal eben so mit links erledigt."

Vorab hatte Enard personell umdisponieren müssen. Nationalspieler Ruben Schott hatte sich beim Aufwärmen am Knie verletzt, eine exakte Diagnose steht noch aus. Für ihn erhielt der Finne Antti Ronkainen seine Chance im Außenangriff und schlug sich nicht schlecht. Die meisten Akzente beim Sieger setzte jedoch Diagonalangreifer Marek Sotola. "Er war wirklich überragend", lobte Niroomand. 29 Punkte gingen allein auf das Konto des tschechischen Nationalspielers, der auch immer wieder mit Geschick und gutem Auge die Blockabwehr seines Teams unterstützt.

Die Netzhoppers bewiesen trotz der Niederlage, dass ihr dritter Platz beim dreitägigen Bundesliga-Turnier vor der Saison in Hildesheim kein Zufall war. "Wir sind ein gutes Team", stellte Goralik nach dem Derby klar. Allerdings hat seine Mannschaft nach vier Spielen erst vier Punkte eingesammelt. "Wir hatten immerzu verletzte Spieler. In der vergangenen Woche haben wir erstmals wieder komplett trainiert. Was das ausmacht, konnte man gegen die BR Volleys teilweise schon sehen", meinte Goralik.

(dpa)