Krise beim SC Potsdam: Präsident tritt zurück

Sportlich spielt der SC Potsdam auch in dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga eine gute Rolle. Doch neben dem Feld gibt es Chaos. Nun tritt der Präsident zurück.

Die Krise beim finanziell angeschlagenen SC Potsdam und der Volleyball-Bundesliga-Abteilung des Clubs hat sich verschärft. Am Mittwochabend teilten die Brandenburger auf ihrer Internetseite mit, dass Vereinspräsident Andreas Klemund und Verwaltungsratschef Stephan Goericke zurückgetreten seien. Zuvor sei gegen beide ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erklärten beide ihren Rücktritt in einer eigenen Mitteilung damit, dass keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr mit dem hauptamtlichen Vorstand und Teilen des ehrenamtlichen Präsidiums möglich sei. Die Mitteilung liegt der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls vor.

Klemund und Goericke empfehlen dem Vorstand darin die "dringende Prüfung einer geordneten Insolvenz", da die Sanierung des Vereins gescheitert sei. Es gehe um ein Finanzloch bei der ausgegliederten Spielbetriebs-GmbH des Volleyball-Vizemeisters.

Der Verein hatte am Mittwoch auf einen Medienbericht über eine angeblich bevorstehende Insolvenz reagiert und erklärt, dass der Bericht nicht die Sichtweise des Sport-Clubs widerspiegele. "Natürlich werden wir die darin enthaltenen Informationen prüfen und erwägen, der Sache rechtlich auf den Grund zu gehen", wurde der Vorstandsvorsitzende Rico Freimuth darin zitiert. "Es gibt derzeit keinen Grund dafür, unnötige Ängste zu schüren." Es werde überprüft, "ob sich der Vereinspräsident und der Verwaltungsratsvorsitzende vereinsschädigend verhalten haben".

Damit geht der Machtkampf in Brandenburgs größtem Sportverein weiter. Dem Club, der sportlich in der Volleyball-Bundesliga (VBL) in den vergangenen Jahren für Aufsehen sorgte, wurden schon in dieser Spielzeit wegen Lizenzverstößen Punkte abgezogen. Danach klaffte bereits ein großes Finanzloch beim SCP. In der VBL sind in den vergangenen Jahren bereits viele andere Clubs in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

