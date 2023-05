Liga zu Lizenz für Netzhoppers: Diverse Herausforderungen

Der Verbleib der Netzhoppers KW-Bestensee in der Volleyball Bundesliga (VBL) ist nach dem Insolvenzantrag des Clubs weiter unklar.

"Dazu kann ich noch keine hieb- und stichfeste Aussage treffen", sagte VBL-Geschäftsführerin Julia Retzlaff am Mittwoch zu den Chancen der Brandenburger, die beantragte Lizenz für die erste Liga zu erhalten. Es gebe in Bestensee, wie auch vom Team kommuniziert, noch "diverse Herausforderungen zu lösen, sei es infrastrukturell, sei es personell, vor allem aber auch wirtschaftlich. Da sind wir jetzt eng dran und begleiten das." Auch ein Gang in die zweite Liga sei ein mögliches Szenario.

Der Club hatte trotz seines Insolvenzantrages die Lizenzierungsunterlagen für die Bundesliga eingereicht. "Jetzt heißt es Daumen drücken, dass er auch genehmigt wird", sagte Britta Wersinger, Assistentin der Geschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

